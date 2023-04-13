2023/04/13 | 01:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي الصناعة الرياضي، تعاقده مع المدرب قصي منير لقيادة فريقه الكروي الأول.وذكر النادي في بيان مقتضب أن “الغزال الأسمر قصي منير مدرباً لفريق الصناعة”.وتأتي تسمية منير خلفاً للمدرب المستقيل خالد محمد صبار.ويحتل فريق الصناعة المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة فقط.

ظهرت المقالة رسمياً..



قصي منير مدرباً لفريق الصناعة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. قصي منير مدرباً لفريق الصناعة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. قصي منير مدرباً لفريق الصناعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).