دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يفرض خبرته على تشيلسي.. وإسي ميلان يهزم نابولي بأقدام جزائرية

2023/04/13 | 01:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض نادي ريال مدريد الإسباني خبرته على نظيره تشيلسي الإنجليزي، إذ تفوّق عليه بهدفين دون مقابل، في مباراتهما الّتي أقيمت على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

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