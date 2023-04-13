شاهد بالفيديو.. شاهد .. امطار غزيرة تغرق شوراع في العراق .. والتنقل بالقوارب

2023/04/13 | 02:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SYl8Uo2ybec

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