روسيا والصين وإيران.. محادثات سرية بشأن

2023/04/13 | 03:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت مجلة بوليتيكو عن مصادر ديبلوماسية لم تكشف هويتها قولها إن إن الصين وروسيا تجريان محادثات سرية متقدمة مع إيران لتجديد إمدادات طهران من مركب كيماوي رئيسي يستخدم لدفع الصواريخ الباليستية.

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