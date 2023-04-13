نائب كندي ووفد جامعي الحقائق يزور العراق

2023/04/13 | 03:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كجزء من بعثة جمع الحقائق حول حقوق الانسان زار العراق ، النائب ( كريس لويس )عن حزب المحافظين ، مع وفد عالي المستوى من جامعي الحقائق في كندا والولايات المتحدة وايسلندا ،تضمن الوفد الذي يضم تسعة أعضاء، برئاسة ماجد الشافعي رئيس (منظمة عالم واحد حر الدولية ) المعنية بحقوق الإنسان والتي مقرها في تورنتو، و […]

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