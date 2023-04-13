التحديات المناخية في دول الخليج

2023/04/13 | 04:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا مع تأثيرات التغير المناخي الذي يهدد الخليج والعالم كله، وستنعكس تداعياته مباشرة على السكان في المستقبل، ووفقًا للبنك الدولي ستكون الرطوبة والحرارة عالية جدًا بحيث تعتبر أجزاء من الخليج غير صالحة للسكن تمامًا بحلول عام 2100

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