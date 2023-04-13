2023/04/13 | 05:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الجيش السوداني، في الساعات الأولى من صباح الخميس، مما وصفه "تحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن" من جانب قيادة قوات الدعم السريع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تصاعد التوتر في السودان.. الجيش يرد على انتشار "الدعم السريع" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تصاعد التوتر في السودان.. الجيش يرد على انتشار "الدعم السريع" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).