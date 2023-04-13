2023/04/13 | 05:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YdBF7RGfY74

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سورة المزمل بصوت القارئ علي فارس | الوان) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سورة المزمل بصوت القارئ علي فارس | الوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).