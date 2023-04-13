2023/04/13 | 07:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن رفضها الشديد لأحداث العنف التي وقعت، يومي الاثنين والثلاثاء، في تونس العاصمة، في أعقاب اقتحام بعض اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين لمكاتب المفوضية، ما تسبب بحسبها في "أضرار مادية ومشاحنات بالغة مع قوات الشرطة المحلية".

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