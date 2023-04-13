2023/04/13 | 08:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: i2gStZB8AM4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجة الأمطار الغزيرة ترفع الخزين الستراتيجي للبلاد في نشرة الـ 8 صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موجة الأمطار الغزيرة ترفع الخزين الستراتيجي للبلاد في نشرة الـ 8 صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).