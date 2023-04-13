يجمع الشامي والعراقي.. إقبال عربي على حي

2023/04/13 | 09:09 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم تباين اللغة وبعض التقاليد والطقوس بين الثقافتين الفارسية والعربية، فإن تجربة الأجواء الرمضانية العربية بتفاصيلها في طهران أمر متاح، إذ تحوّل حي "دولة آباد" إلى أكبر تجمع للعرب في العاصمة.

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