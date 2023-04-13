اعتقال اب قام بتعنيف ابنه في البصرة

2023/04/13 | 09:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على اب قام بتعنيف ابنه في محافظة البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت قوة من قسم مكافحة الاجرام التابع الى قيادة شرطة محافظة البصرة، بناء على معلومات بوجود طفل معنف بصورة وحشية".وأشارت الى انه "بعد التحري وجمع المعلومات تبين ان الفاعل والده وبعد التوصل الى مكان تواجد والد الطفل المعنف، تم القاء القبض عليه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".

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