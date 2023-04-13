تراجع اسعار النفط في التعاملات الاولية لهذا اليوم

2023/04/13 | 09:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب المخاوف المستمرة بشأن ركود محتمل في الولايات المتحدة.

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