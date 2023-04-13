2023/04/13 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

سجلت أسعار الذهب ارتفاعات للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الخميس، إذ عززت بيانات التضخم الأميركي الذي جاء أقل من المتوقع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل ثم يوقف الزيادات.

وقال يب جون رونج محلل السوق في آي.جي "توقعات أن دورة رفع الاحتياطي الفيدرالي ربما تقترب من نهايتها راسخة بفعل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية الأخيرة، بينما يدعم انخفاض عوائد سندات الخزانة وضعف الدولار أسعار الذهب".

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وأضاف يب أن مخاوف الركود "تسمح لأسعار الذهب بالاعتماد على وضعها كملاذ آمن".

وبحلول الساعة 0332 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2016.99 دولار للأونصة.



وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2030.70 دولار.

ويعزز الذهب مكاسبه فوق 2000 دولار قبيل بيانات التضخم بأميركا

وصعدت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء بعدما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات لزيادة نسبتها 0.2 بالمئة، بعد صعوده 0.4 بالمئة في فبراير شباط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.50 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 1015.06 دولار، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1464.16 دولار.

المصدر: وكالات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار الذهب إثر بيانات التضخم الأميركية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار الذهب إثر بيانات التضخم الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).