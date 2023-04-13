القبض على متهم بتعنيف ابنه في البصرة

2023/04/13 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الاجرام، اليوم الخميس، القاء القبض على متهم بتعنيف ابنه في محافظة البصرة.

وذكر بيان للمديرية تلقته (بغداد اليوم) أن "قوة من قسم مكافحة الاجرام التابع الى قيادة شرطة محافظة البصرة، وبناء على معلومات تأكدت من وجود طفل معنف بصورة وحشية".

وأضاف البيان أنه "بعد التحري وجمع المعلومات تبين أن الفاعل والده وبعد التوصل الى مكان تواجد والد الطفل المعنف، تم القاء القبض عليه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".

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