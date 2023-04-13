اتصلت للإبلاغ عنه.. استمع إلى ما قالته والدة مطلق النار في بنك بأمريكا للشرطة وتوسلها لهم بالمساعدة

2023/04/13 | 10:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتصلت والدة مطلق النار الذي قتل 5 أشخاص في البنك الوطني القديم في لويزفيل بكنتاكي بالشرطة بعد أن سمعت أن ابنها كان يحمل مسدسًا وكان متجهًا نحو البنك.تقرير مراسلة CNN أدريان براودوس.

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