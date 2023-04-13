غانا.. أول دولة توافق على لقاح أكسفورد للملاريا

2023/04/13 | 10:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل لقاح ضد الملاريا من جامعة أكسفورد على أول موافقة له وذلك في غانا التي تكثف جهودها لمكافحة المرض الذي ينقله البعوض ويقتل طفلا كل دقيقة.

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