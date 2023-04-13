أمطار وارتفاع بدرجات الحرارة.. إيضاح مفصّل بطقس العراق

2023/04/13 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الخميس، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما اشارت الى استمرار هطول الامطار بالمناطق الشمالية والجنوبية، فضلا عن ارتفاع بدرجات الحرارة الأسبوع المقبل.

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