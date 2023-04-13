الرافدين: سلف الموظفين والمنتسبين بضمانة الماستر كارد ومن دون كفيل

2023/04/13 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، أن سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين تكون بضمانة الماستر كارد ومن دون كفيل.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن " السلف تبدأ من 5 مليون ولغاية 25 مليون وحسب استحقاق المستلف والذي يتناسب مع مقدار راتبه الشهري الكلي".

وأضاف أن " التقديم عليها الكترونيا وعبر التطبيق الالكتروني للمصرف".

وأشار الى أن "منح السلف يكون على شكل وجبات وبحسب الجداول وتسلسل تواريخ المتقدم للسلفة".

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