2023/04/13 | 10:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – امنأعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، القبض على مبتز الكتروني لفتاة في العاصمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هددها بنشر صورها.. الإطاحة بمبتز الكتروني لفتاة في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هددها بنشر صورها.. الإطاحة بمبتز الكتروني لفتاة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).