من أنغولا إلى الكونغو.. عشرات الأطفال والنساء ضحايا انتهاكات واغتصاب خلال عمليات ترحيلهم

2023/04/13 | 11:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال طبيب ومسؤولون والأمم المتحدة إن نساء وأطفالا من الكونغو الديمقراطية تعرضوا لاغتصاب وانتهاكات أخرى، أثناء ترحيلهم بشكل جماعي من أنغولا.

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