حملت بصوتها رسالة سلام من دمشق إلى العالم..كيف بدأت حكاية السورية هيام الحموي مع الإذاعة؟

2023/04/13 | 11:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاءت ظروفها أن تغيّر مسار حياتها من السلك الدبلوماسي الذي طالما كان حلمًا لها، إلى الإذاعة حيث وجدت نفسها تغرق في هذا المجال وتقع في حبه لتصبح اليوم علامة فارقة بصوتها الدافئ، تُحدثنا الإعلامية السورية هيام الحموي في هذا اللقاء عن حكايتها ومسيرتها المهنية والشخصية والبيئة التي ساعدتها على تذوق الفن الأصيل الذي تبنّت منه مبادئها الثلاثة: الحق، والخير، والجمال.

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