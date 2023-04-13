2023/04/13 | 11:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أثار مقطع فيديو جديد يُظهر قطع رأس شخص يعتقد أنه...

ظهرت المقالة فيديو قطع رأس أسير يثير غضب أوكرانيا أولاً على المسلة.

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