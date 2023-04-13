2023/04/13 | 11:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يسعى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الى انهاء الخلافات مع المنافسين...

ظهرت المقالة الحلبوسي طلب الدعم الاقليمي لاطاره السني: ضربة للمنافسين السنة..



و فرض الشروط على التحالف الشيعي أولاً على المسلة.

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