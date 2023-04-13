النفط تنجز حفر بئر نفطي جديد بعمق (٢٤٧١) مترا في حقل الزبير

2023/04/13 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجزت الملاكات الفنية والهندسية في

شركة الحفر العراقية حفر البئر النفطي

الاتجاهي زبير / ٥٥٦ بعمق( ٢٤٧١ ) مترا في

حقل الزبير النفطي.

واوضح المكتب الاعلامي للوزارة في بيان

صحافي حصلت وكالة نون على نسخة

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