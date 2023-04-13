وزارة الإعمار تحقق نسبة انجاز (٥٣) بالمئة بمشروع ماء الشامية

2023/04/13 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات

العامة نسبة انجاز وصلت الى (53) بالمئة

في مشروع ماء الشامية في محافظة

القادسية".

واكد بيان صحافي صادر عن المكتب

الاعلامي للوزارة حصلت وكالة نون على

نسخة منه ان

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