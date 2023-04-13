مبيعات أدويـة سامـراء تصل الى نسبة (١٢٠) بالمئة خـلال الفصـل الأول مـن هـذا العـام

2023/04/13 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققـت الشركة العامة لصناعة الأدوية

والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى

شركات وزارة الصناعة والمعادن تطوراً

ملحوظاً في مبيعاتها خلال الفصل الأول

من العام الحالـي حتى وصلت الى نسبة

(١٢٠) بالمئة.

وقال مدي

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