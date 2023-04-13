عضو بالمالية النيابية يشخّص 4 ملاحظات تعترض طريق تمرير الموازنة

2023/04/13 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

شخّص عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الخميس، أربع ملاحظات تعترض طريق تمرير الموازنة، بينها "العجز الكبير".

وقال كوجر للصحيفة الرسمية، إن "هناك اعتراضات كثيرة على الموازنة: العجز الكبير وكونها للمرة الأولى تكون موازنة لثلاث سنوات، والجزء الخاص بالموازنة التشغيلية عالٍ جداً".

وأضاف، أن "الاعتراض الرابع أن هناك وزارات حيوية ومهمة مهمشة من ناحية التخصيصات، وبالتالي ستعمل اللجنة على تعزيزها ببعض المبالغ حالها حال الوزارات الأخرى التي استفردت بأرقام كبيرة".

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