انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

2023/04/13 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

سجلت الأسواق المحلية، اليوم الخميس، انخفاضاً في سعر صرف الدولار مقابل الدينار.

بغدادالبيع: 145.750 ديناراً لكل 100 دولارالشراء: 143.750 ديناراً لكل 100 دولار

الجنوبالبيع: 146.250 ديناراً لكل 100 دولارالشراء: 144.250 ديناراً لكل 100 دولار

الشمالالبيع: 145.250 ديناراً لكل 100 دولارالشراء: 143.250 ديناراً لكل 100 دولار

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