2023/04/13 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سجلت الأسواق المحلية، اليوم الخميس، انخفاضاً في سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
بغدادالبيع: 145.750 ديناراً لكل 100 دولارالشراء: 143.750 ديناراً لكل 100 دولار
الجنوبالبيع: 146.250 ديناراً لكل 100 دولارالشراء: 144.250 ديناراً لكل 100 دولار
الشمالالبيع: 145.250 ديناراً لكل 100 دولارالشراء: 143.250 ديناراً لكل 100 دولار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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