الرافدين يوضح آلية منح السلف 

2023/04/13 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن منح السلف لثلاث فئات.

وذكر بيان للمصرف، أن "منح سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين ستكون بضمانة الماستر كارد الصادرة من المصرف ومن دون كفيل".

وأضاف، أن "السلف تبدأ من 5 ملايين ولغاية 25 مليوناً وحسب استحقاق المستلف والذي يتناسب مع مقدار راتبه الشهري الكلي"، مؤكداً أن "التقديم عليها الكترونياً وعبر التطبيق الالكتروني للمصرف".

وأشار إلى أن "منح السلف يكون على شكل وجبات وبحسب الجداول وتسلسل تواريخ المتقدم للسلفة".

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