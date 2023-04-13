مدرب باريس سان جيرمان يقع في دائرة

2023/04/13 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد مدرب فريق باريس سان جيرمان، كريستوف غالتييه، بعدم إدلائه بأي تصريحات عنصرية تجاه بعض اللاعبين المسلمين وذوي الأصول الأفريقية عندما كان مدرباً لفريق نيس الموسم الماضي، وفقا لما ذكر موقع "sportskeeda" الإخباري.

وقال المحامي، أوليفييه مارتن، إن موكله غالتييه (56 عاماً) الذي تعاقد مع النادي الباريسي العام الماضي: "مذهول لسماع تصريحات الإهانة والتشهير" التي ظهرت في بريد داخلي أرسله مسؤول سابق في نيس، وأوردته وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكشفت التقارير أن المدير الرياضي السابق في نيس جوليان فورنييه أرسل بريداً إلكترونياً في نهاية الموسم الماضي زعم فيه أن غالتييه أدلى بتصريحات عنصرية تجاه بعض لاعبي نيس.

وحسب ما ورد، بعث فورنييه الرسالة إلى، ديف برايلس فورد، مدير الرياضة السابق في مجموعة "إينيوس" للبيتروكيماويات المالكة لنادي نيس.

وزعم فورنييه في الرسالة المنسوبة إليه أن غالتييه قد تذمر من كثرة اللاعبين السود والمسلمين في الفريق.

وجاء في نص الرسالة الإلكترونية "قال لي وكيل أعماله وابنه جون فالوفيك غالتييه أني بنيت فريق من الحثالة، ولصدمتي من هذه التعليقات طلبت منه التوضيح أجاب: (لا يوجد هنا إلا السود ونصف الفريق يتواجد في المسجد كل ظهر يوم الجمعة)".

وتابع: "طلبت منه مواجهتي لأقول له أن هذه التعليقات كانت مسيئة لي".

وقال محامي المدرب الفرنسي في بيان "بالنظر إلى جدّية الاتهامات الموجهة إليه والتي ينفيها بشدة، طلب كريستوف غالتييه من محاميه أن يبدأ دون إبطاء الإجراءات القضائية التي تعتبر ضرورية للغاية بالنظر إلى أنه، منذ ظهور ذلك، أصبح هدفاً لتهديدات ومضايقات لا تطاق".

وفي سياق متصل، أصدر نيس بياناً جاء فيه "هذا يتعلق بشخصين لم يعودا يعملان في نيس، وقد جرى التعامل مع هذا الوضع بجدية بالغة في ذلك الوقت.



ولن يقدّم النادي أي تعليق آخر".

من ناحيته، لم يرد سان جيرمان على طلب للتعليق من وكالة فرانس برس.

ويتعرض غالتييه لضغوطات تراجع نتائج العملاق الباريسي الذي كان قد أقصي من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني في ثمن النهائي الشهر الماضي.

كما مُني زعيم الأندية الفرنسية بخسارتين توالياً على أرضه في مسابقة الدوري قبل أن يستعيد بعضا من تألقه بفوزه على نيس 2-صفر في المرحلة الماضية، ليبتعد بفارق 6 نقاط عن لانس الذي يحل ضيفا عليه في ملعب "بارك دي برينس" السبت ضمن منافسات الأسبوع 31 من البطولة.

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