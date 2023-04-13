تقرير: السوداني يحتوي الخلافات المشتعلة داخل المكونين السني والكردي

2023/04/13 | 11:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفاد تقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، اليوم الخميس، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يعمل على احتواء الخلافات المشتعلة داخل المكونين السياسيين السني والكردي، لإنجاح خطط حكومته، فيما أشار […]

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