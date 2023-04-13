2023/04/13 | 11:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تسببت الامطار الغزيرة التي شهدتها محافظة ذي قار خلال اليومين الماضيين بانهيار منزل عائلة مكونة من 5 أفراد في المحافظة.وقال مصدر محلي ، لـ/ المركز الخبري الوطني/ :إن “فرق الدفاع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انقاذ عائلة بعد انهيار منزلهم بسبب الامطار في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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