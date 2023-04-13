القوة الجوية يقرر استئناف قرارات لجنة الانضباط

2023/04/13 | 12:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت إدارة نادي القوة الجوية، استئناف قرارات لجنة الانضباط الصادرة بحق النادي.

وذكر النادي في بيان أن “الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي استغربت العقوبات المجحفة والظالمة من قبل اتحاد الكرة بحق امين سر النادي ماجد الساعدي وعضو الإدارة الكابتن حمادي احمد واللاعب ابراهيم بايش بعد الاعتراض على الأخطاء التحكيمية التي رافقت مباراة الفريق أمام الكهرباء في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز”.

وبين أن “مباريات الدوري شهدت العديد من الأحداث المؤسفة الا أن لجنة الانضباط لم تتخذ هكذا قرارات قاسية ومجحفة بحق المخالفين، فيما قررت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية وبعد اجتماعها الطارئ والذي عقد مساء امس الاربعاء استئناف مقررات لجنة الانضباط ومطالبة اتحاد الكرة باعادة النظر بما صدر من حيف تجاه نادي القوة الجوية صاحب التاريخ العريق والجماهيرية الكبيرة”.

وكان نادي القوة الجوية قد أعلن أمس تعليق نشاطه الرياضي احتجاجاً على قرارات لجنة الانضباط.

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