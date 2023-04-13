المالية النيابية: 4 اعتراضات على قانون الموازنة الثلاثية

2023/04/13 | 12:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أشرت اللجنة المالية في البرلمان، اليوم الخميس، 4 اعتراضات على قانون الموازنة الثلاثية.

وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “هناك اعتراضاتٍ كثيرةً على الموازنة: العجز الكبير وكونها للمرة الأولى تكون موازنة لثلاث سنوات، والجزء الخاص بالموازنة التشغيلية عالٍ جداً”.

وأضاف: “والاعتراض الرابع أنَّ هناك وزارات حيوية ومهمة مهمشة من ناحية التخصيصات”.

وأشار كوجر، إلى أن “اللجنة ستعمل على تعزيزها ببعض المبالغ حالها حال الوزارات الأخرى التي استفردت بأرقام كبيرة”

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