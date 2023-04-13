تايوان: رصد 26 طائرة حربية و7 سفن تابعة للجيش الصيني حول الجزيرة

2023/04/13 | 12:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت القوات المسلحة في تايوان عن اقتراب 26 طائرة و7 سفن صينية من الجزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.ووفقا للبيان الذي نشر على حساب وزارة الدفاع في “تويتر” اليوم الخميس: “خلال الفترة من الساعة 6:00 من صباح الأربعاء، 12 أبريل، حتى الساعة 6:00 من صباح الخميس، 13 أبريل، تم تسجيل اقتراب 26 طائرة […]

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