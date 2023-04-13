أسعار النفط تنخفض وسط ترقب لتقرير أوبك الشهري

2023/04/13 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

انخفضت أسعار النفط بنحو طفيف، في تعاملات الخميس، بعد صعود سجلته مؤخراً، ويأتي التراجع وسط ترقب الأسواق لتقرير "أوبك" الشهري الذي من المقرر صدوره اليوم.

وبحلول الساعة 10:58 بتوقيت بغداد، تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.04% إلى 83.23 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.05% إلى 87.33 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ويعطي تقرير منظمة "أوبك" الشهري دلالة عن الوضع في أسواق الطاقة العالمية، ويحاول الخبراء والمحللون من خلاله استخلاص مؤشرات عن اتجاه الطلب والعرض في المستقبل.

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