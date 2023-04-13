التجارة تباشر بصرف المستحقات المالية لمسوقي الحنطة للعام الجاري ٢٠٢٣.

2023/04/13 | 12:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة عن مباشرة

الملاكات الحسابية في الشركة العامة

لتجارة الحبوب بصرف الصكوك الخاصة

بالمستحقات المالية لمسوقي الحنطة

المحلية ٢٠٢٣ ، لاول الكميات المستلمة

بعد يوم واحد من استلامها .

وذكر

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