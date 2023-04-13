شاهد بالفيديو.. جمعة عناد يكشف سبب الترهل بالرتب العسكرية في العراق

2023/04/13 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZfWHYEb4T98

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