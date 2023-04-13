2023/04/13 | 12:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rlkv8-wUMdo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ عبدالكريم الجبوري: أغلب السياسيين الذين أعرفهم بطالبون بالعفو العام) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشيخ عبدالكريم الجبوري: أغلب السياسيين الذين أعرفهم بطالبون بالعفو العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).