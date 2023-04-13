2023/04/13 | 12:37 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيين اللواء محمد التميمي مديرا للمرور خلفا لطارق إسماعيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/13 | 12:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعيين اللواء محمد التميمي مديرا للمرور خلفا لطارق إسماعيل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعيين اللواء محمد التميمي مديرا للمرور خلفا لطارق إسماعيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).