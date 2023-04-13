العراق والامم المتحدة يوقعان مذكرة تفاهم تتضمن التعاون في مجال مكافحة الفساد

2023/04/13 | 12:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مذكرة تفاهم تتضمن التعاون في مجال مكافحة الفساد.ورعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التوقيع على المذكرة التي “تتضمن التعاون في مجال مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والنزاهة في القطاعين … Readmore

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