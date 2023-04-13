الدولار يتراجع عالمياً بعد بيانات بطئ اسعار المستهلكين في أمريكا

2023/04/13 | 12:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضعطت بيانات التضخم الأميركية على الدولار، إذ أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في أميركا بوتيرة أبطأ من المتوقع، مما شجع على زيادة الإقبال على المخاطرة وسط زيادة التوقعات بأن ينهي الفيدرالي الأميركي من التشديد النقدي بعد رفع آخر للفائدة الشهر … Readmore

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