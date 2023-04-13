حراك سياسي لإنهاء مقاطعة وزراء

2023/04/13 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف مصدر سياسي، اليوم الخميس، عن قرار اتخذه مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني لإنهاء مقاطعة وزراء الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إنه "تقرر تشكيل وفد حكومي لزيارة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، في خطوة الهدف منها التباحث مع الطالباني بشأن عودة وزراء الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكردستاني للمشاركة مرة أخرى في اجتماعات مجلس الوزراء، المقاطعين لها منذ ثلاثة أشهر".

وأضاف المصدر أن " الوفد الحكومي سيكون برئاسة وزير الداخلية ريبر أحمد وعضوية كل من رئيس الفريق الحكومي للديمقراطي الكردستاني، بشتيوان صادق ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسيزور السليمانية الأسبوع المقبل".

في وقت سابق، دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني "نائب رئيس الوزراء والفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكردستاني إلى العودة لاجتماعات مجلس الوزراء بعد انتهاء، لمناقشة جميع المشاكل في مكانها وموقعها الرسمي، والعمل معاً لتقديم كل ما يستحقه شعب كردستان من خدمات، وتنفيذ برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم".

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