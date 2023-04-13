الأمن الوطني يطيح بـ 35 متهماً بالإبتزاز في 6 محافظات

2023/04/13 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 35 متهماً بالإبتزاز في محافظات الأنبار وديالى وبابل وكربلاء وواسط وكركوك.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز الجهاز وفق مذكرات قبض قضائية تمكنت من إلقاء القبض على 35 متهماً من ضعاف النفوس مارسوا أنواعاً مختلفة من الإبتزاز بحق ضحاياهم ومساومتهم بمبالغ مالية كبيرة مقابل عدم نشر صورهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

واضاف أن "عمليات إلقاء القبض جرت في محافظات الأنبار، ديالى، بابل، كربلاء، واسط، وكركوك وتمت بناءً على شكاوى تقدم بها الضحايا وجرى التعامل معها وفق القانون".

واشار الى أنه "تم تدوين أقوال المتهمين جميعاً وإحالتهم إلى الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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