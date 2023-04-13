زيف موته وظن مسؤولون أنه جثة متفحمة.. قاتل ومغتصب مدان يهرب من سجن شديد الحراسة على طريقة الأفلام

2023/04/13 | 12:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثل مسؤولون من شركة الأمن الخاصة G4S أمام لجنة برلمان جنوب أفريقيا، الأربعاء، للإجابة على أسئلة حول هروب القاتل والمغتصب المحكوم عليه، تابو فيستا.وفر الرجل من منشأة تديرها الشركة الخاصة في مايو الماضي بعد تزييف وفاته في حريق.

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