2023/04/13 | 13:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، عن...

ظهرت المقالة وزراء على حافة الاقالة بعد الاخفاق في تنفيذ البرنامج الحكومي أولاً على المسلة.

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