وزير العمل يقاضي احد مطاعم بغداد

2023/04/13 | 13:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الخميس، بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، ضد أحد المطاعم في العاصمة بغداد، بعد اجتزاء كلام له خلال حضوره مأدبة افطار لدار المسنين.[…]

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