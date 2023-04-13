وزير التجارة يطلّع على

2023/04/13 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير التجارة أثير الغريري، الخميس، حرص العراق على فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير التجارة البينية مع السعودية، فيما وجّه دعوة إلى السعودية لـ"المشاركة الفاعلة" في دورة معرض بغداد الدولي المقبلة.

وقالت وزارة التجارة في بيان، إن "وزير التجارة أثير الغريري التقى نظيره وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، على هامش زيارته الرسمية والوفد المرافق له إلى السعودية لبحث تبادل وجهات النظر بتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبما يخدم المصالح المشتركة بين العراق والسعودية".

وأكد الغريري خلال اللقاء، وفقاً للبيان، على "حرص الحكومة العراقية على فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير التجارة البينية مع الجانب السعودي".

وأشار إلى أنه "تم خلال اللقاء كذلك استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين مع توجيه الدعوة للجانب السعودي بالمشاركة الفاعلة في دورة معرض بغداد الدولي المقبلة".

من جانبه، أكد القصبي، على "حرص ودعم بلاده لتعزيز أواصر التعاون مع العراق، والتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة".

وبحسب البيان، "التقى الوزير الغريري على هامش الزيارة بمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين للاطلاع على التجربة السعودية في مجال الاستثمار وتطوير القطاعات الاقتصادية مع الاستفادة من تجربة المملكة في مجال التحول الرقمي".

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