الاقتصاد الصيني ينتعش والصادرات ترتفع للمرة الأولى في 6 أشهر

2023/04/13 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أظهرت بيانات رسمية أن صادرات الصين ارتفعت في آذار للمرة الأولى منذ ستة أشهر، إذ يواصل ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشه بعد انتهاء قيود فيروس كورونا المرهقة أواخر العام الماضي.

وكانت الزيادة البالغة 14.8 بالمئة في الشحنات الخارجية هي الأولى منذ أيلول، وفقاً للإدارة العامة للجمارك، وستعزز الآمال في انتعاش دائم.

غير أن أرقام الجمارك الصينية جاءت متناقضة مع توقعات وكالة "بلومبيرغ"، بانخفاض الصادرات بنسبة 7.1 بالمئة.

وانكمشت الواردات في آذار بنسبة 1.4 بالمئة، وهي وتيرة أكثر اعتدالاً مما كانت عليه في كانون الثاني وشباط.

كما أظهرت الأرقام، أن تجارة الصين مع الولايات المتحدة على أساس سنوي تراجعت بنسبة 17.4 بالمئة، وانخفضت بنسبة 10 في المئة مع الاتحاد الأوروبي.

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